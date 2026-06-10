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Восемь округов Херсонской области остались без света из-за атаки БПЛА

Восемь округов Херсонской области остались без света в результате атаки украинских войск ночью.

Источник: RT на русском

Восемь округов Херсонской области остались без света в результате атаки украинских войск ночью.

Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо.

«Восемь округов полностью обесточены вследствие ночной атаки украинских БПЛА», — подчеркнул он в «Максе».

Ранее в Запорожской области были зафиксированы частичные отключения электроснабжения после атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры.

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