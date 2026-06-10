Группировка север уничтожила более 40 солдат ВСУ под Харьковом и Сумами

КУРСК, 10 июня. /ТАСС/. Беспилотные системы группировки войск «Север» уничтожили более 40 солдат ВСУ, 4 пункта управления БПЛА, 4 огневые группы и отделение саперов в Сумской и Харьковской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.
«В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто минирование участка местности, передвижение огневых групп и места взлета БПЛА ВСУ. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено четыре пункта управления БПЛА, грузовой автомобиль ГАЗ-66, четыре огневые группы и отделение саперов ВСУ. Общая численность потерь составила более 40 солдат ВСУ», — рассказали там.