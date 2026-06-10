Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВФ одобрил выделение Армении 25 миллионов долларов после выборов

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение около 25 миллионов долларов Армении после победы партии Никола Пашиняна на парламентских выборах.

Источник: © РИА Новости

«Исполнительный совет МВФ завершил первый пересмотр в рамках резервной программы Stand-By Arrangement для Армении. Завершение пересмотра позволяет выделить сумму, эквивалентную 18,4 млн SDR (специальных прав заимствования — ред.), что составляет около 25,1 млн долларов США», — говорится в заявлении фонда.

Таким образом, общий объем средств от МВФ составит около 50,2 миллионов долларов США.

Резервная программа была утверждена Советом МВФ 1 декабря 2025 года. Решение Исполнительного совета было принято без формального заседания — в порядке истечения срока для возражений. Власти Армении по-прежнему рассматривают данное соглашение как превентивное и не планируют тратить деньги без крайней необходимости, следует из заявления.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

Партия премьер-министра страны Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.

Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы — блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше