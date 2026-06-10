МВФ одобрил выделение Армении 25 миллионов долларов после выборов

«Исполнительный совет МВФ завершил первый пересмотр в рамках резервной программы Stand-By Arrangement для Армении. Завершение пересмотра позволяет выделить сумму, эквивалентную 18,4 млн SDR (специальных прав заимствования — ред.), что составляет около 25,1 млн долларов США», — говорится в заявлении фонда.
Таким образом, общий объем средств от МВФ составит около 50,2 миллионов долларов США.
Резервная программа была утверждена Советом МВФ 1 декабря 2025 года. Решение Исполнительного совета было принято без формального заседания — в порядке истечения срока для возражений. Власти Армении по-прежнему рассматривают данное соглашение как превентивное и не планируют тратить деньги без крайней необходимости, следует из заявления.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра страны Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы — блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.