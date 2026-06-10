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Движение из Геническа на Арабатскую стрелку перекрыто после попытки атаки ВСУ

Движение из Геническа на Арабатскую стрелку временно перекрыто в связи с попыткой ВСУ атаковать в Херсонской области.

Движение из Геническа на Арабатскую стрелку временно перекрыто в связи с попыткой ВСУ атаковать в Херсонской области.

Об этом в «Максе» заявил губернатор Владимир Сальдо.

«Противник попытался нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку… Движение временно перекрыто», — уведомил глава региона.

Ранее Сальдо сообщил, что восемь округов Херсонской области остались без света из-за атаки БПЛА.

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