Движение из Геническа на Арабатскую стрелку перекрыто после попытки атаки ВСУ

Движение из Геническа на Арабатскую стрелку временно перекрыто в связи с попыткой ВСУ атаковать в Херсонской области.
Об этом в «Максе» заявил губернатор Владимир Сальдо.
«Противник попытался нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку… Движение временно перекрыто», — уведомил глава региона.
Ранее Сальдо сообщил, что восемь округов Херсонской области остались без света из-за атаки БПЛА.
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