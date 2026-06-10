Механик Рыбаченко сравнил управление Т-80 с легковым авто

Старший механик роты 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Павел Рыбаченко сравнил управление танком Т-80 с вождением автомобиля с автоматической коробкой передач. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеоматериалы Минобороны России.
По словам военнослужащего, наличие опыта управления гражданской техникой значительно облегчает освоение танка. Он отметил, что базовые элементы управления во многом напоминают автомобильные, а особенности Т-80 позволяют проводить аналогии с машиной, оснащенной автоматической трансмиссией.
Одновременно в Минобороны рассказали о выполнении боевой задачи одним из экипажей танка Т-80БВМ, входящего в состав той же бригады. На добропольском направлении танкисты нанесли удар по опорному пункту и пункту управления беспилотниками ВСУ.
В военном ведомстве уточнили, что в ходе огневого поражения были уничтожены живая сила противника, инженерные сооружения и средства связи, применявшиеся для управления FPV-дронами. Для выполнения задачи экипаж использовал 125-миллиметровые осколочно-фугасные боеприпасы.
Т-80БВМ представляет собой модернизированную версию советского танка Т-80. После обновления машина получила улучшенные показатели огневой мощи, защищенности, подвижности и управляемости.
Особенностью танка остается способность работать в условиях экстремально низких температур. По данным Минобороны, двигатель Т-80БВМ способен запускаться при морозе до минус 40 градусов, что позволяет эффективно использовать технику в сложных климатических условиях.
Дополнительным преимуществом модернизированной машины считается высокая мобильность. Танк способен быстро набирать скорость, выполнять резкие маневры и сохранять работоспособность в различных регионах эксплуатации. Обновленные Т-80БВМ поступают на вооружение российской армии с 2017 года и продолжают использоваться в войсках.
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