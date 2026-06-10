В Свердловской области объявили режим ракетной опасности

На территории Свердловской области объявили режим ракетной опасности.
Об этом уведомил в «Максе» губернатор региона Денис Паслер.
«В регионе объявлен режим ракетной опасности», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области после падения обломков БПЛА загорелась ёмкость с топливом.
Жителей домов и подопечных дома престарелых в Миллеровском районе Ростовской области эвакуируют в связи с пожаром, который возник после падения обломков беспилотников.
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