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В Свердловской области объявили режим ракетной опасности

На территории Свердловской области объявили режим ракетной опасности.

На территории Свердловской области объявили режим ракетной опасности.

Об этом уведомил в «Максе» губернатор региона Денис Паслер.

«В регионе объявлен режим ракетной опасности», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области после падения обломков БПЛА загорелась ёмкость с топливом.

Жителей домов и подопечных дома престарелых в Миллеровском районе Ростовской области эвакуируют в связи с пожаром, который возник после падения обломков беспилотников.

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