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Посол Бразилии в России: Москва и Бразилиа обсуждают запуск прямых авиарейсов

Россия и Бразилия ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения, сообщил бразильский посол в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

Россия и Бразилия ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения, сообщил бразильский посол в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

«Между официальными лицами двух стран идут переговоры о том, что в первую очередь нужно сделать правительствам, а затем — компаниям, чтобы наладить это прямое сообщение», — сказал посол в разговоре с «Известиями».

О переговорах между странами по вопросу возобновления прямых авиарейсов сообщал российский Минтранс еще в 2024 году. Авиасообщение между Бразилией и Россией было прекращено в 2011 году.