МИД Японии: США готовы защищать Токио всеми средствами, включая ядерные

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. США будут и впредь защищать Японию, используя весь свой оборонный потенциал, включая силы ядерного сдерживания. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам прошедшего в Токио японско-американского расширенного диалога по вопросам сдерживания.
«США подтвердили свою приверженность защите Японии, используя весь свой оборонный потенциал, включая ядерный», — говорится в заявлении МИД Японии, поступившем в распоряжение ТАСС. В документе отмечается, что Япония, в свою очередь, подтвердила свою поддержку американских войск и «проводимых ими операций по поддержанию мира». Подчеркивается, что стороны также обсудили усилия по модернизации и адаптации американских ядерных сил, а также оборонную политику Японии на фоне «растущей региональной ядерной угрозы».
В то же время Япония также призвала США активизировать международный диалог, направленный на предотвращение гонки ядерных вооружений, в том числе диалог по контролю за вооружениями с Китаем и Россией. Стороны также в очередной раз подвергли критике ядерную программу Пхеньяна и выступили за «полную денуклеаризацию» КНДР.