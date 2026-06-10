МИД Японии: США готовы защищать Токио всеми средствами, включая ядерные

«США подтвердили свою приверженность защите Японии, используя весь свой оборонный потенциал, включая ядерный», — говорится в заявлении МИД Японии, поступившем в распоряжение ТАСС. В документе отмечается, что Япония, в свою очередь, подтвердила свою поддержку американских войск и «проводимых ими операций по поддержанию мира». Подчеркивается, что стороны также обсудили усилия по модернизации и адаптации американских ядерных сил, а также оборонную политику Японии на фоне «растущей региональной ядерной угрозы».