Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке ракетами и беспилотниками

Уточняется, что удары были нанесены по объектам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Подробности о последствиях атак в настоящий момент не приводятся.
Президент США ранее выразил мнение, что Тегеран должен получить «решительный ответ» за нападение на вертолет Apache в районе Ормузского пролива. При этом Трамп также отметил, что заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном остается возможным, несмотря на новые удары по Ирану.
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