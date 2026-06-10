Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке ракетами и беспилотниками

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об атаке на силы Пятого флота США в Бахрейне. В заявлении КСИР отмечено, что удары были нанесены в ответ на действия со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, атакам подверглась территория базы Али Аль-Салем в Кувейте.