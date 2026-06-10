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Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке ракетами и беспилотниками

Журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что Иран выпустил четыре баллистические ракеты и беспилотники по базам США на Ближнем Востоке.

Источник: AP 2024

Уточняется, что удары были нанесены по объектам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Подробности о последствиях атак в настоящий момент не приводятся.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об атаке на силы Пятого флота США в Бахрейне. В заявлении КСИР отмечено, что удары были нанесены в ответ на действия со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, атакам подверглась территория базы Али Аль-Салем в Кувейте.

Президент США ранее выразил мнение, что Тегеран должен получить «решительный ответ» за нападение на вертолет Apache в районе Ормузского пролива. При этом Трамп также отметил, что заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном остается возможным, несмотря на новые удары по Ирану.

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