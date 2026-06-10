Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При ударе Пакистана по Афганистану погибли 13 человек

Власти Афганистана заявили, что армия Пакистана нанесла удары по трем провинциям страны. Погибли 13 человек, в числе которых 11 детей. Еще 14 человек пострадали.

Власти Афганистана заявили, что армия Пакистана нанесла удары по трем провинциям страны. Погибли 13 человек, в числе которых 11 детей. Еще 14 человек пострадали.

«Пакистанская армия вновь нарушила воздушное пространство Афганистана и разбомбила дома мирных жителей в провинциях Кунар, Хост и Пактика», — написал пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Муджахид в соцсети X.

Власти Пакистана об ударах по территории Афганистана не сообщали.

Отношения двух стран обострились в 2021 году, когда к власти в Афганистане пришло движение «Талибан». Исламабад обвиняет талибов в том, что движение укрывает боевиков нескольких террористических организаций, которые регулярно совершают атаки против Пакистана. В феврале 2026 года Афганистан в ответ на авиаудары начал военную операцию против Пакистана. По данным ООН, с января по март 2026-го из-за эскалации погибли несколько сотен мирных жителей.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше