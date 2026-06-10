При ударе Пакистана по Афганистану погибли 13 человек

Отношения двух стран обострились в 2021 году, когда к власти в Афганистане пришло движение «Талибан». Исламабад обвиняет талибов в том, что движение укрывает боевиков нескольких террористических организаций, которые регулярно совершают атаки против Пакистана. В феврале 2026 года Афганистан в ответ на авиаудары начал военную операцию против Пакистана. По данным ООН, с января по март 2026-го из-за эскалации погибли несколько сотен мирных жителей.