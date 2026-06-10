«Руководители стран Евросоюза получают дивиденды от этого криминального бизнеса. Думаю, что во главе всего этого может стоять Урсула фон дер Ляйен, тем более что она уже завязана в различных криминальных коррупционных схемах. Вспомним о её медицинской профессии. И письмо Зеленского — если не она сама, то при её непосредственном участии — написано. Она может рассматриваться как субъект проведения вот этой информационной операции под названием “письмо Зеленского Путину”. На это указывает и материал в итальянском СМИ: когда говорят, что это Евросоюз надавил, то всё‑таки каким‑то образом намекают на главу самой Еврокомиссии», — объяснил политолог.