Зеленский отправился в очередное европейское турне после скандала, вызванного его хамским письмом российскому президенту Владимиру Путину. Почему украинский политик так поспешно уехал из Киева? Его вызвали для отчет, он испугался реакции или есть другие причины? На эти вопросы ответили в эксклюзивном комментарии aif.ru эксперты.
Производство дронов для ВСУ переедет в Прибалтику?
Первый и главный вопрос, который волнует аналитиков: зачем Зеленскому Эстония именно сейчас? Ведь у этой страны нет ни авианосцев, ни гигантских арсеналов, как у США. Ответ прост: логистика и безопасность. Что его привело в Таллин, в эксклюзивном комментарии рассказал aif.ru политик, экс‑депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Это формальные встречи, чтобы создать какую‑то иллюзию, что они что‑то там на самом деле решают, а не просто их территория используется для атаки по территории России. Никаких ограничений в этом плане не будет. Все эти заявления о том, что мы не предоставляем свою территорию, ничего не значат. А кто их там будет спрашивать на самом‑то деле?» — отметил он.
Килинкаров прямо указывает на то, что заявления Киева и Таллина ничего не значат. По словам эксперта, ни Украина, ни Эстония не пойдут против своих центров принятия решений.
«Думаю, что вопросы о пролёте дронов через Эстонию и другие давно уже урегулированы и отрегулированы, тем более что решения принимают на самом деле не какие‑то там страны типа Эстонии или Украины. Там есть центры принятия решений, они в Лондоне находятся, в Берлине, во Франции, может быть, отчасти, поэтому эти страны будут просто выполнять те директивы, которые будут спускаться сверху», — объяснил политик.
Однако у Зеленского в Таллине есть и практическая задача. Килинкаров уточнил, что в ходе встречи эстонский лидер и Зеленский могут обсудить вопрос переноса в Эстонию производства дронов для ВСУ.
«Не исключаю, что, может, будет предметом обсуждения изготовление дронов тоже на территории прибалтийских стран. Очень удобная логистика. Производить дроны на территории Украины — это не совсем безопасное мероприятие: может прилететь, а вероятность того, что прилетит по странам Балтии, Европы, пока очень низка. Поэтому вот этот “тыл” могут перенести в западные страны — Польшу, Прибалтику. В Венгрии, с приходом Мадьяра, не исключаю, что, может быть, какие‑то производства разместят и на этой территории», — добавил Килинкаров.
Получается, что Эстония рискует стать огромным военным полигоном и складом боеприпасов, а Зеленский выступает в роли прораба, который ищет безопасные места для размещения опасных цехов. О том, что это может привести к дестабилизации обстановки в регионе, в Таллине, видимо, думают в последнюю очередь.
Под покровительством Урсулы: хамство Зеленского поощряют в ЕС.
Пока Зеленский продолжает европейское турне, эксперты расследуют, кому было выгодно его хамское письмо российскому президенту Владимиру Путину.
Аналитики итальянского издания AntiDiplomatico связали хамское письмо Зеленского к президенту России Владимиру Путину с позицией европейских стран, которые заинтересованы в продолжении украинского конфликта. Но кто именно стоит за этим дипломатическим провалом и намеренным обострением?
В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиевпотметил, что за письмом Зеленского может стоять Урсула фон дер Ляйен, и назвал шокирующую причину, по которой конфликт выгодно затягивать. По мнению Перенджиева, провокационные формулировки письма были нацелены на то, чтобы полностью исключить даже гипотетическую возможность мирного диалога.
«Если рассматривать версию с Евросоюзом, то здесь могли сыграть некие теневые лоббисты — те, кому этот конфликт выгоден. Тут речь не только о тех, кто поставляет оружие, боеприпасы непосредственно на Украину», — говорит он.
Политолог обратил внимание на неочевидный, но чудовищный источник доходов европейских элит.
«В Евросоюзе самые большие прибыли не на военных поставках, а на торговле человеческими органами. Именно эту, более страшную прибыль даёт конфликт на Украине. Некая лоббистская группа наживается на этом незаконном донорстве, когда органы вырезают не только у погибших, но и ещё живых раненых. Зафиксированы случаи, когда такими донорами становились наши военные, попавшие в плен», — сказал он.
По словам Перенджиева, руководство стран Евросоюза в курсе этого «бизнеса» и получает свой процент.
«Руководители стран Евросоюза получают дивиденды от этого криминального бизнеса. Думаю, что во главе всего этого может стоять Урсула фон дер Ляйен, тем более что она уже завязана в различных криминальных коррупционных схемах. Вспомним о её медицинской профессии. И письмо Зеленского — если не она сама, то при её непосредственном участии — написано. Она может рассматриваться как субъект проведения вот этой информационной операции под названием “письмо Зеленского Путину”. На это указывает и материал в итальянском СМИ: когда говорят, что это Евросоюз надавил, то всё‑таки каким‑то образом намекают на главу самой Еврокомиссии», — объяснил политолог.
Истинная цель этой грязной операции — любой ценой сорвать перемирие. Собеседник издания подчеркнул, что авторы письма Зеленского ставили своей целью исключить возможность урегулирования конфликта.
«Конфликт на Украине не может закончиться, потому что этот бизнес расширился до непомерных размеров. По этой причине в ВСУ так много без вести пропавших — им это всем выгодно. Я думаю, что и Зеленский здесь в теме, поэтому он тоже огромные барыши получает. Поэтому вот это письмо и было подготовлено, чтобы исключить возможность попыток договориться и урегулировать конфликт», — резюмировал он.