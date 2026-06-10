ТАСС: ВСУ собирают гражданскую одежду, чтобы они сливались с жителями Чернигова

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Волонтеры просят отправить для военнослужащих 77-й бригады ВСУ гражданскую одежду, чтобы они сливались с мирными жителями севера Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.