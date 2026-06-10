Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВСУ собирают гражданскую одежду, чтобы они сливались с жителями Чернигова

В российских силовых структурах сообщили, что противник продолжает увеличивать численность личного состава в Черниговской области.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Волонтеры просят отправить для военнослужащих 77-й бригады ВСУ гражданскую одежду, чтобы они сливались с мирными жителями севера Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там уточнили, что ВСУ продолжают увеличивать численность личного состава в Черниговской области. На этот участок переброшены подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Ранее военнослужащих бригады вывели на восстановление с купянского направления.

«Украинские волонтеры просят отправить для националистов 77-й бригады гражданскую одежду, чтобы они могли слиться с мирными жителями севера Черниговской области», — сказал собеседник агентства.