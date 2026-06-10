МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Волонтеры просят отправить для военнослужащих 77-й бригады ВСУ гражданскую одежду, чтобы они сливались с мирными жителями севера Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Там уточнили, что ВСУ продолжают увеличивать численность личного состава в Черниговской области. На этот участок переброшены подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Ранее военнослужащих бригады вывели на восстановление с купянского направления.
«Украинские волонтеры просят отправить для националистов 77-й бригады гражданскую одежду, чтобы они могли слиться с мирными жителями севера Черниговской области», — сказал собеседник агентства.