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Президент Путин провел четыре назначения в омские суды

На высшем уровне одобрены 4 кандидата в судьи в Омске и области.

Источник: Пресс-служба Президента России

Во вторник, 9 июня 2026 года, глава государства Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», которым провел назначение служителей Фемиды в 4 инстанциях Омска и области.

Так, Маргарита Анофрикова утверждена в должности судьи Кировского районного суда города Омска. Напомним, с начала 2022 года она трудилась в должности мирового судьи участка № 107 в Кировском судебном районе города Омска.

Александр Бакшеев назначен судьей Октябрьского районного суда города Омска. В 2016-м году он являлся помощником председателя Советского районного суда города Омска, впоследствии — помощником судьи той же инстанции, а с января 2025 года в том же статусе в Омском областном суде.

В должности судьи Центрального районного суда города Омска глава государства утвердил Евгению Дементьеву, в трудовой биографии которой свыше 5 лет в должности судьи Кормиловского районного суда Омской области.

К обязанностям судьи Нововаршавского районного суда Омской области, в соответствии с решением президента Владимира Путина, приступит Евгения Сосненко, с 2019 года отправлявшая правосудие как мировой судья участка № 103 в Нововаршавском судебном районе Омской области.