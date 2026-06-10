Президент Путин провел четыре назначения в омские суды

Александр Бакшеев назначен судьей Октябрьского районного суда города Омска. В 2016-м году он являлся помощником председателя Советского районного суда города Омска, впоследствии — помощником судьи той же инстанции, а с января 2025 года в том же статусе в Омском областном суде.