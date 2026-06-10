Владимир Зеленский открыто демонстрирует неуважение к Польше, заявил вице-председатель польской партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский.
В эфире Telewizja Republika он отметил, что украинское руководство опирается на связи с ФРГ.
«Он (Зеленский — RT.) считает, что поскольку Дональд Туск в любом случае выполнит любое распоряжение, поступающее из Берлина, то ему совсем не нужно считаться с властями Польши и он может позволять себе лишнего», — подчеркнул политик.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, если Зеленский продолжит прославлять УПА*, в отношениях Варшавы с Киевом будет доминировать «не эмпатия, а жёсткий бизнес».
Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава намерена добиться от Киева отмены названия части ВСУ в честь УПА.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).