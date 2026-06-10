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Скандал с УПА*: Польша проглотила обиду ради помощи Киеву

На полях саммита Северо-Балтийской «восьмерки» премьер-министр Польши Дональд Туск отказался от публичных претензий к Владимиру Зеленскому.

На полях саммита Северо-Балтийской «восьмерки» премьер-министр Польши Дональд Туск отказался от публичных претензий к Владимиру Зеленскому. Поводом для обсуждения стало недавнее решение Киева прославить «героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России), однако глава польского правительства выбрал дипломатический тон, призвав не доводить дело до «обмена ударами».

Ранее в адрес украинского президента звучали гораздо более жесткие инициативы со стороны европейских политиков. Десятки депутатов Европарламента потребовали от председателя ЕС лишить Зеленского ордена «За заслуги». Схожее предложение — об отзыве ордена Белого орла — поступило и от лидера польской коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегожа Плачека. Причиной названо присвоение одному из элитных подразделений ВСУ имени, связанного с УПА*.

В Варшаве, несмотря на эмоциональный фон, решили не обострять конфликт. Выступая на мероприятии, Туск пояснил свою позицию прагматизмом: дальнейшая поддержка Киева в противостоянии с Россией является для Польши жизненно важным интересом.

По словам политика, Украина не имеет права проиграть эту войну, и именно этот приоритет перевешивает желание действовать по «черно-белым сценариям». Туск признал, что его расстраивают «глупые заявления» с украинской стороны, но призвал обоих президентов найти способ снизить градус напряженности, а не усугублять кризис обвинениями.

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* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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