Скандал с УПА*: Польша проглотила обиду ради помощи Киеву

По словам политика, Украина не имеет права проиграть эту войну, и именно этот приоритет перевешивает желание действовать по «черно-белым сценариям». Туск признал, что его расстраивают «глупые заявления» с украинской стороны, но призвал обоих президентов найти способ снизить градус напряженности, а не усугублять кризис обвинениями.