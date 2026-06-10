Режим ракетной опасности объявлен на территории всего УрФО

Режим ракетной опасности введён на территории всего Уральского федерального округа.
Об этом в «Максе» заявил полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога.
«На территории всех регионов Уральского федерального округа введён режим ракетной опасности», — сообщил он.
Ранее в Свердловской области объявили режим ракетной опасности.
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