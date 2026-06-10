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Режим ракетной опасности объявлен на территории всего УрФО

Режим ракетной опасности введён на территории всего Уральского федерального округа.

Режим ракетной опасности введён на территории всего Уральского федерального округа.

Об этом в «Максе» заявил полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога.

«На территории всех регионов Уральского федерального округа введён режим ракетной опасности», — сообщил он.

Ранее в Свердловской области объявили режим ракетной опасности.

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