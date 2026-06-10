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Возгорание на двух объектах инфраструктуры: БПЛА атаковали Владимирскую область

Возгорание на двух объектах инфраструктуры произошло во Владимирской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Возгорание на двух объектах инфраструктуры произошло во Владимирской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Авдеев.

«Пострадавших нет», — заявил глава региона в «Максе».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области после падения обломков БПЛА загорелась ёмкость с топливом.

Жителей домов и подопечных дома престарелых в Миллеровском районе Ростовской области эвакуируют в связи с пожаром, который возник после падения обломков беспилотников.

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
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