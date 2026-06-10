В пяти регионах России объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Ульяновской, Курганской и Тюменской областях, Удмуртии и Пермском крае.
Об этом сообщили местные власти и представители МЧС.
Также полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога заявил, что режим ракетной опасности введён на территории всего Уральского федерального округа.
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