В прокуратуре Иркутской области прошло представление прокурора Сергея Паволина

«Нужно организовать работу так, чтобы ни один сигнал граждан не был потерян, проводить мониторинг СМИ и интернет-пространства на предмет появления обращений и жалоб. Усилить меры по предотвращению аварий на вроде ТЭЦ в Ангарске, авария на сетях в Бодайбо. Уделить особое внимание этому», — сказал Сергей Зайцев.