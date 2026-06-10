IrkutskMedia, 10 июня. В прокуратуре Иркутской области прошло представление прокурора региона, назначенного на эту должность в мае 2026 года. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев отметил, что Сергей Паволин исполнительный и дисциплинированный и сможет добиться высоких результатов в заданном направлении.
«Нужно организовать работу так, чтобы ни один сигнал граждан не был потерян, проводить мониторинг СМИ и интернет-пространства на предмет появления обращений и жалоб. Усилить меры по предотвращению аварий на вроде ТЭЦ в Ангарске, авария на сетях в Бодайбо. Уделить особое внимание этому», — сказал Сергей Зайцев.
В прокуратуре Иркутской области прошло представление прокурора Сергея Паволина. Фото: ИА IrkutskMedia.
Поручено усилить работу по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также активный надзор в миграционной сфере.
После комиссии прокуратуры в прошлом году были намечены планы по исправлению ситуации, которая сложилась. Сергею Павлину принять активные меры по решению выявленных недостатков.
Напомним, что президент России Владимир Путин назначил прокурором Иркутской области Сергея Паволина. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации 1 июня. В документе указано, что новый глава надзорного ведомства назначен на 5 лет. Указ о назначении вступает в законную силу со дня его подписания.