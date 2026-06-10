Украинец сам вырезал осколки, лишь бы не попасть в ТЦК

Житель села Сопычь в Сумской области самостоятельно извлек из тела осколки, опасаясь, что обращение к врачам обернется для него принудительной отправкой на фронт. Об этом мужчина рассказал в беседе с ТАСС.
По словам пострадавшего, минное ранение он получил еще в 2025 году — тогда снаряды прилетели прямо по дому. Вместе с ним осколки задели его родного брата, который является инвалидом. Брат в итоге оказался в больнице, а сам мужчина отказался от госпитализации.
Свое решение он объяснил просто: лечение в медучреждении стало бы для него «дорогой в один конец». Мужчина боялся, что его «сразу отловят и на передовую». В результате он доставал обломки снарядов из собственного тела без помощи медиков.
Согласно данным Минобороны России от 17 марта, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Сопычь. В ходе зачистки военнослужащие освободили более 300 зданий и подвальных помещений.
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