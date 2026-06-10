Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинец сам вырезал осколки, лишь бы не попасть в ТЦК

Житель села Сопычь в Сумской области самостоятельно извлек из тела осколки, опасаясь, что обращение к врачам обернется для него принудительной отправкой на фронт.

Житель села Сопычь в Сумской области самостоятельно извлек из тела осколки, опасаясь, что обращение к врачам обернется для него принудительной отправкой на фронт. Об этом мужчина рассказал в беседе с ТАСС.

По словам пострадавшего, минное ранение он получил еще в 2025 году — тогда снаряды прилетели прямо по дому. Вместе с ним осколки задели его родного брата, который является инвалидом. Брат в итоге оказался в больнице, а сам мужчина отказался от госпитализации.

Свое решение он объяснил просто: лечение в медучреждении стало бы для него «дорогой в один конец». Мужчина боялся, что его «сразу отловят и на передовую». В результате он доставал обломки снарядов из собственного тела без помощи медиков.

Согласно данным Минобороны России от 17 марта, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Сопычь. В ходе зачистки военнослужащие освободили более 300 зданий и подвальных помещений.

Читайте также: Польша проглотила обиду ради помощи Киеву.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.