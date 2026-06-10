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РСЧС: в Югре ввели режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности ввели в Ханты-Мансийском автономном округе.

Режим ракетной опасности ввели в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Объявлена ракетная опасность на территории ХМАО — Югры», — сообщили в РСЧС.

Напомним: режим ракетной опасности введён на территории всего Уральского федерального округа.

Ранее ракетную опасность объявили в Ульяновской, Курганской и Тюменской областях, Удмуртии и Пермском крае.

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