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Армия Израиля заявила о готовности к новому удару по Ирану

Армия Израиля (ЦАХАЛ) готова нанести новый удар по Ирану, сообщил начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир. По его словам, удар, который Израиль нанес ранее был подготовкой к более масштабной атаке.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) готова нанести новый удар по Ирану, сообщил начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир. По его словам, удар, который Израиль нанес ранее был подготовкой к более масштабной атаке.

«Мы готовы вновь нанести Ирану тяжелый и масштабный удар», — сказал Эяль Замир. Он также подчеркнул, что Израиль продолжит наносить удары по Ливану.

7 июня Иран ударил ракетами по Израилю в ответ на атаки Израиля по Бейруту. ЦАХАЛ ответил ударами по военным объектам в Иране. 8 июня Тегеран объявил о прекращении ударов по Израилю. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит операцию против ливанской группировки «Хезболла».

Подробнее — в материале «Ъ» «Друг Бейрут не бросит».

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