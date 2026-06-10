Армия Израиля заявила о готовности к новому удару по Ирану

«Мы готовы вновь нанести Ирану тяжелый и масштабный удар», — сказал Эяль Замир. Он также подчеркнул, что Израиль продолжит наносить удары по Ливану.
7 июня Иран ударил ракетами по Израилю в ответ на атаки Израиля по Бейруту. ЦАХАЛ ответил ударами по военным объектам в Иране. 8 июня Тегеран объявил о прекращении ударов по Израилю. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит операцию против ливанской группировки «Хезболла».
Подробнее — в материале «Ъ» «Друг Бейрут не бросит».
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