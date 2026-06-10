Армия Израиля заявила о готовности к новому удару по Ирану

7 июня Иран ударил ракетами по Израилю в ответ на атаки Израиля по Бейруту. ЦАХАЛ ответил ударами по военным объектам в Иране. 8 июня Тегеран объявил о прекращении ударов по Израилю. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит операцию против ливанской группировки «Хезболла».