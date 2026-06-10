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Собянин заявил об отражении атаки четырёх БПЛА

Системы ПВО армии России отразили атаку на Москву четырёх беспилотников.

Системы ПВО армии России отразили атаку на Москву четырёх беспилотников.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

«Атака четырёх беспилотников отражена силами ПВО Минобороны», — сообщил он.

Ранее губернатор Александр Авдеев заявил, что возгорание на двух объектах инфраструктуры произошло во Владимирской области в результате атаки БПЛА.

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