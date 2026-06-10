Собянин заявил об отражении атаки четырёх БПЛА

Системы ПВО армии России отразили атаку на Москву четырёх беспилотников.
Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
«Атака четырёх беспилотников отражена силами ПВО Минобороны», — сообщил он.
Ранее губернатор Александр Авдеев заявил, что возгорание на двух объектах инфраструктуры произошло во Владимирской области в результате атаки БПЛА.
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