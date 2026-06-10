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Марочко: у ВСУ под Глушковкой нет питьевой воды

Военный эксперт сообщил, что украинские солдаты вынуждено роют колодцы для утоления жажды.

ЛУГАНСК, 10 июня. /ТАСС/. Проблемы с провизией и питьевой водой начались у дислоцированных у Глушковки Харьковской области подразделений Вооруженных сил Украины из-за ударов российских БПЛА. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, украинские солдаты вынуждено роют колодцы для утоления жажды.

По его словам, российские военные сковали украинскую группировку юго-восточнее Глушковки Харьковской области и практически отрезали ее от снабжения.

«Украинские боевики испытывают острую нехватку провизии и питьевой воды. На некоторых позициях частично проблему с водой удалось решить, вырыв небольшие колодцы в низине, но тем, кто находится на высотах, для утоления жажды приходится преодолевать под дронами и обстрелами около 2 км», — сказал он.

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