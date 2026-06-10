Работа по введению безвиза между Россией и Индией поставлена на паузу

Сейчас для поездки в Индию россияне должны оформить онлайн бесплатную электронную визу. Она позволяет дважды въехать в страну и пребывать в ней до 30 дней. Кроме того, есть возможность получить визу на год или на пять лет. Стоимость оформления такого документа начинается от $40.