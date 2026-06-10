Конгресс США одобрил финансирование ICE до конца срока Трампа

Теперь закон направляется на рассмотрение президенту Дональду Трампу. Ранее он установил законодателям срок принятия до 1 июня. Однако эта дата стала неактуальной после запроса президента о выделении $1 млрд на строительство бального зала в Белом доме и выделении почти $1,8 млрд на выплаты людям, которые утверждают, что подверглись политическим преследованиям.