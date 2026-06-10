В Китае введен первый в мире подводный центр обработки данных на энергии ветра

Демонстрационный проект Lingang, который был запущен в мае, имеет мощность 24 МВт. Это совместный проект HiCloud Technology и госкомпании China Communications Construction. Объем вложений превысил 1,6 млрд юаней ($236,2 млн). Центр расположен в 10 км от побережья на глубине 10 м. Ранее, в 2023 году, HiCloud запустила первый в мире коммерческий подводный дата-центр на Хайнане. Однако шанхайский проект — первый на энергии морской ветряной электростанции.