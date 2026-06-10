Народная программа «Единой России» помогла укрепить социальную сферу в стране

«Ряд адресных мер — пособий и выплат — был, несмотря на сложные финансовые условия, расширен. Сегодня единое денежное пособие получают родители более девяти миллионов детей и более 120 тысяч беременных женщин. Это тоже важный общий результат. Ещё одна адресная мера — социальный контракт. С 2021 года его заключили почти 1,5 миллиона малообеспеченных граждан. Это не только материальная помощь нуждающимся, но и возможность открыть собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство или найти работу», — отметил он.