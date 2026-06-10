Кувейт и Бахрейн сообщили об отражении ударов Ирана

Позже советник короля Бахрейна по вопросам СМИ Набиль аль-Хамер заявил, что силы ПВО отражают атаки со стороны Ирана.
Как сообщает Reuters, Иран нанес удары после того, как США атаковали объекты Ирана в ответ на сбитый американский военный вертолет Apache. Вооруженные силы США нанесли удары по портовому городу Бендер-Аббас, а также островам Сирик и Кешм.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше