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Кувейт и Бахрейн сообщили об отражении ударов Ирана

Генштаб Вооруженных сил Кувейта объявил о работе ПВО после заявления Ирана об атаке БПЛА на военную базу Али Аль-Салем. О работе сирен воздушной тревоги также сообщило МВД Бахрейна в соцсети Х.

Генштаб Вооруженных сил Кувейта объявил о работе ПВО после заявления Ирана об атаке БПЛА на военную базу Али Аль-Салем. О работе сирен воздушной тревоги также сообщило МВД Бахрейна в соцсети Х.

Позже советник короля Бахрейна по вопросам СМИ Набиль аль-Хамер заявил, что силы ПВО отражают атаки со стороны Ирана.

Как сообщает Reuters, Иран нанес удары после того, как США атаковали объекты Ирана в ответ на сбитый американский военный вертолет Apache. Вооруженные силы США нанесли удары по портовому городу Бендер-Аббас, а также островам Сирик и Кешм.

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