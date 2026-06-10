Моди установил рекорд по продолжительности пребывания на посту премьера Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди установил рекорд по продолжительности непрерывного пребывания на посту главы индийского правительства среди всех премьеров в современной истории страны.
10 июня исполняется 4 399 дней с момента, когда Моди впервые принес присягу в качестве премьер-министра. Это произошло 26 мая 2014 года. Таким образом, действующий премьер Индии превзошел достижение первого премьер-министра независимой Индии Джавахарлала Неру, который провел на этом посту 4 398 дней подряд — с 13 мая 1952 года, когда он принял присягу после первых всеобщих выборов в Индии, до своей смерти 27 мая 1964 года. Его рекорд держался более шести десятилетий.
25 июля 2025 года Моди уже превзошел рекорд Индиры Ганди по самому длительному непрерывному сроку пребывания на посту премьер-министра. Ганди занимала эту должность непрерывно с 24 января 1966 года по 24 марта 1977 года — в общей сложности 4 077 дней. До этого Моди стал первым после Неру главой правительства, три раза подряд выигравшим выборы в парламент, будучи действующим лидером.
Как отмечает газета Hindustan Times, этот рекорд был установлен на фоне кардинальных перемен в Индии. Когда Неру возглавлял страну в первые годы после обретения независимости, население Индии составляло около 340 млн человек. К моменту вступления Моди в должность в 2014 году численность населения превысила 1,31 млрд и с тех пор она выросла до более чем 1,46 млрд человек.
Масштабы индийской демократии также значительно расширились за прошедшие десятилетия. Если в первых всеобщих выборах 1951−1952 гг. участвовали 53 политические партии, то к 2014 году их число возросло до 464, а на выборах 2024 года достигло 744. Численность избирателей, составлявшая около 170 млн человек во время первых всеобщих выборов, к 2014 году превысила 830 млн.
За годы нахождения Моди на посту премьера Индии отношения между Москвой и Нью-Дели вышли на беспрецедентный уровень особо привилегированного стратегического партнерства. Ключевым драйвером сотрудничества стало масштабное расширение торгово-экономических связей, в рамках которого Россия закрепила за собой статус крупнейшего поставщика нефти в южноазиатскую республику. Стороны также активизировали совместные проекты в сфере мирного атома, военно-технического взаимодействия и развития перспективных логистических маршрутов, включая МТК «Север — Юг». По итогам переговоров лидеров двух государств на высшем уровне была согласована комплексная программа сотрудничества, нацеленная на увеличение взаимного товарооборота до $100 млрд к 2030 году.