Моди установил рекорд по продолжительности пребывания на посту премьера Индии

Как отмечает газета Hindustan Times, этот рекорд был установлен на фоне кардинальных перемен в Индии. Когда Неру возглавлял страну в первые годы после обретения независимости, население Индии составляло около 340 млн человек. К моменту вступления Моди в должность в 2014 году численность населения превысила 1,31 млрд и с тех пор она выросла до более чем 1,46 млрд человек.