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Афганистан заявил, что из-за ударов Пакистана погибли 13 человек

ВС Пакистана нанесли удары по провинциям Кунар, Хост и Пактика, сообщил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

ИСЛАМАБАД, 10 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Пакистана нанесли удары по афганским провинциям Кунар, Хост и Пактика, что привело к гибели 13 мирных жителей. Об этом заявил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

«Прошлой ночью пакистанские военные в очередной раз нарушили границы воздушного пространства Афганистана и подвергли бомбардировке жилые дома в провинциях Кунар, Хост и Пактика. В результате этих атак погибли 11 детей, 1 женщина и 1 пожилой мужчина, еще 14 женщин и детей получили ранения», — написал он в X.

Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.

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