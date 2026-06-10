Афганистан заявил, что из-за ударов Пакистана погибли 13 человек

ИСЛАМАБАД, 10 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Пакистана нанесли удары по афганским провинциям Кунар, Хост и Пактика, что привело к гибели 13 мирных жителей. Об этом заявил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.
«Прошлой ночью пакистанские военные в очередной раз нарушили границы воздушного пространства Афганистана и подвергли бомбардировке жилые дома в провинциях Кунар, Хост и Пактика. В результате этих атак погибли 11 детей, 1 женщина и 1 пожилой мужчина, еще 14 женщин и детей получили ранения», — написал он в X.
Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.