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Иран заявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Как передает иранское агентство Mehr, запуск ракет и беспилотников стал ответом на удары США по территории Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Как передает иранское агентство Mehr, запуск ракет и беспилотников стал ответом на удары США по территории Ирана.

Власти Бахрейна, Кувейта и Иордании сообщали о работе систем ПВО. По информации Reuters, США перехватили почти все ракеты и БПЛА, выпущенные Ираном.

Ранее США атаковали Иран, включая портовый город Бендер-Аббас, а также острова Сирик и Кешм. Президент США Дональд Трамп заявил, что удары стали ответом на уничтожение американского боевого вертолета Apache, который был сбит 8 июня.

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