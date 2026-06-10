Иран заявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке

Власти Бахрейна, Кувейта и Иордании сообщали о работе систем ПВО. По информации Reuters, США перехватили почти все ракеты и БПЛА, выпущенные Ираном.
Ранее США атаковали Иран, включая портовый город Бендер-Аббас, а также острова Сирик и Кешм. Президент США Дональд Трамп заявил, что удары стали ответом на уничтожение американского боевого вертолета Apache, который был сбит 8 июня.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше