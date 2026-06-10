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МО: 326 БПЛА уничтожены за ночь над регионами России

Системы ПВО армии России за прошедшую ночь поразили над регионами страны 326 украинских БПЛА.

Системы ПВО армии России за прошедшую ночь поразили над регионами страны 326 украинских БПЛА.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Чёрным морем.

Ранее губернатор Александр Авдеев заявил, что возгорание на двух объектах инфраструктуры произошло во Владимирской области в результате атаки БПЛА.

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