МО: 326 БПЛА уничтожены за ночь над регионами России

Системы ПВО армии России за прошедшую ночь поразили над регионами страны 326 украинских БПЛА.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Чёрным морем.
Ранее губернатор Александр Авдеев заявил, что возгорание на двух объектах инфраструктуры произошло во Владимирской области в результате атаки БПЛА.
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