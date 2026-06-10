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Reuters: США ударили почти по 20 целям в Иране

США нанесли удары почти по 20 целям в Иране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. По данным Центрального командования США (CENTCOM), военная операция в регионе продолжалась около четырех часов.

США нанесли удары почти по 20 целям в Иране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. По данным Центрального командования США (CENTCOM), военная операция в регионе продолжалась около четырех часов.

По информации иранских СМИ, удар был нанесен по портовому городу Сирик и острову Кешм в Ормузском проливе. Кроме того, сообщалось о взрывах в районе города Бендер-Аббас.

В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Reuters со ссылкой на источники писало, что почти все они были сбиты силами ПВО.

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