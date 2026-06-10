Иркутская область улучшила 25 показателей в Национальном рейтинге качества жизни

— Национальный рейтинг качества жизни и Стандарт общественного капитала бизнеса — это две взаимодополняющие системы, построенные на национальных целях. Если рейтинг показывает, где региону нужно расти, то Стандарт даёт бизнесу понятный инструмент, чтобы поддержать этот рост реальными инвестициями в благополучие людей. На заседании мы утвердили дорожную карту с конкретными механизмами: от поддержки предпринимателей и модернизации центров занятости до повышения доступности медпомощи и развития дорожной инфраструктуры, — отметила генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова.