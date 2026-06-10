Иркутская область улучшила 25 показателей в Национальном рейтинге качества жизни

Участники рассмотрели позицию Иркутской области в Национальном рейтинге качества жизни, составленном АСИ по итогам 2025 года.
— Национальный рейтинг качества жизни — это огромный труд команды АСИ по масштабной оценке условий жизни граждан в субъектах Российской Федерации. Оценка учитывает около 150 показателей: статистику, результаты опросов граждан и геоаналитические данные. Он дает возможность увидеть наши критические зоны и зоны роста, а также узнать о лучших практиках, которые можно заимствовать у других регионов, — сообщил Игорь Кобзев.
Глава региона подчеркнул, что рейтинг связан с национальными целями развития и ключевыми показателями эффективности губернаторов. Регион улучшил результаты по 25 показателям (народосбережение, трудоустройство, инклюзивность, поддержка многодетных семей, инвалидов, участников СВО и их семей и др.). Работы предстоит много, область стремится к улучшению позиций.
Иркутская область вошла в число первых субъектов, участвующих в обучающей программе Центра обучения региональных команд (создан АСИ, «Общественным капиталом», РАНХиГС и Правительством Москвы). Управляющую команду региона возглавляет зампред правительства Наталья Дикусарова.
По итогам обучения подготовлена дорожная карта по улучшению показателей по пяти ключевым направлениям из 12 («Работа и своё дело», «Транспорт», «Благоустройство», «Образование и развитие», «Укрепление и охрана здоровья»). Губернатор подчеркнул, что эти сферы требуют особого внимания, и поручил правительству выстроить регулярное взаимодействие с муниципалитетами.
В декабре 2025 года Иркутская область заключила соглашение о внедрении Стандарта общественного капитала бизнеса. На заседании Совета стороны договорились начать проработку мер поддержки для компаний, успешно прошедших оценку по Стандарту.
— Национальный рейтинг качества жизни и Стандарт общественного капитала бизнеса — это две взаимодополняющие системы, построенные на национальных целях. Если рейтинг показывает, где региону нужно расти, то Стандарт даёт бизнесу понятный инструмент, чтобы поддержать этот рост реальными инвестициями в благополучие людей. На заседании мы утвердили дорожную карту с конкретными механизмами: от поддержки предпринимателей и модернизации центров занятости до повышения доступности медпомощи и развития дорожной инфраструктуры, — отметила генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова.
Иркутскую область и АСИ связывает эффективное сотрудничество по улучшению инвестиционного климата, внедрению стандарта креативной экономики и другим приоритетным проектам, направленным на устойчивое развитие региона и повышение качества жизни.