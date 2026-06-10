Anthropic представила самую мощную модель ИИ Claude

Параллельно Anthropic предлагает и неограниченную версию Claude Mythos 5 компаниям и организациям, которые уже имеют доступ к этому семейству моделей, включая партнеров по кибербезопасности, участвующих в программе Project Glasswing. В начале июня эта группа была расширена примерно до 200 организаций более чем в 15 странах, и ожидается, что она будет расти и дальше.