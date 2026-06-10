В селах юга Красноярского края показали, как меняется жизнь после благоустройства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Законодательного Собрания побывали в Минусинском и Каратузском округах, где обсудили развитие общественных пространств накануне X Съезда депутатов края.
Рабочая поездка началась в селе Лугавское Минусинского округа. Там парламентариям показали, как идет благоустройство улицы Ленина по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На улице появятся «Бульвар вдохновения», детская площадка, парковка и подъезды к домам. Уже сделаны пешеходные дорожки, зоны отдыха со скамейками, установлены фонари и обновлен памятник воинам-землякам.
На работы выделили 49 миллионов рублей из краевого и местного бюджетов.
Затем депутаты посетили центр отдыха «Я — Ясная поляна». На его строительство после победы проекта во Всероссийском конкурсе потратили более 100 млн, большая часть средств поступила из федерального бюджета. На территории оборудовали спортивные и игровые площадки, амфитеатр, качели и пункт проката инвентаря. Озеленение планируют завершить осенью.
Во второй день делегация работала в селе Каратузское, в том числе посетила обновленную набережную реки Каратузка. В прошлом году здесь установили качели, скамейки и смотровую площадку, а в будущем планируется благоустроить противоположный берег и соединить две части пешеходным мостом.
Глава округа Константин Тюнин рассказал, что на содержание благоустроенных пространств на три года выделили шесть миллионов рублей, однако реальные расходы выше.
В центре Каратузского депутаты также осмотрели улицу Ленина, которую полностью обновили в 2024 году. На работы было направлено более 47 млн рублей. Здесь появились новые тротуары, автобусные остановки, фонари, скамейки и другие элементы благоустройства.
Ранее в округе также привели в порядок скейт-парк и улицу Пушкина, парк «Лидер» и прилегающую улицу Советскую.
Председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев отметил, что проекты по благоустройству формируются, опираясь на мнение жителей: «Для меня как для депутата главный показатель успеха — это когда комфортная среда становится утилитарно полезной. Когда жители могут просто выйти вечером на улицу, чтобы погулять, заняться спортом или провести время с пользой. И мы будем продолжать эту работу, потому что достичь таких результатов можно только слушая и слыша людей».
Еще одним объектом поездки стал центр патриотического воспитания «Юнармия», который строят по госпрограмме «Молодёжь Красноярского края в XXI веке». Из бюджета края выделили 80 млн рублей. Здесь будут проходить военно-полевые и учебные сборы, патриотические мероприятия. В 2026 году запланировано более 10 смен для 2000 ребят из южных территорий края.
После осмотра объектов состоялось совместное заседание секции Координационного совета и комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды при Законодательном Собрании.
Замминистра строительства и ЖКХ края Ирина Котельникова выступила с докладом «Современный взгляд на благоустройство — новая среда для жителей». Она сообщила, что с 2018 по 2025 годы в регионе благоустроили 615 общественных пространств. До 2030 года планируют привести в порядок еще 650 объектов. Также отмечается активность граждан в голосовании за выбор будущих мест для преображения.
Председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Александр Новиков отметил, что только с 2018 года на развитие территорий в крае направили более 15 миллиардов рублей.
«Особенно показателен пример села Каратузское. Оно трижды становилось победителем конкурсов на комплексное благоустройство, благодаря чему центр населенного пункта кардинально преобразился. Мы встретились с местными жителями: они искренне благодарят муниципальную и краевую команды за реализацию этих важных проектов», — сказал Новиков.
Он добавил, что подходы к благоустройству в территориях отличаются. В Лугавском сделали акцент на дорогах и доступе к социальным объектам, а в Каратузском — на общественных пространствах и местах отдыха.
Отдельно Александр Новиков поднял вопрос содержания благоустроенных территорий. По его словам, сейчас единого подхода нет: где-то этим занимаются штатные сотрудники, где-то подрядчики.
Помимо прочего, председатель профильного комитета озвучил рекомендации для Резолюции X Съезда депутатов Красноярского края. Необходимо предусмотреть принципы клиентоцентричности при проектировании элементов благоустройства и малых архитектурных форм с учётом потребностей семей с детьми; обеспечить пешеходную доступность к социальным объектам; привлечь студентов Института архитектуры и дизайна СФУ к разработке современных концепций общественных пространств.