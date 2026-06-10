В селах юга Красноярского края показали, как меняется жизнь после благоустройства

Председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев отметил, что проекты по благоустройству формируются, опираясь на мнение жителей: «Для меня как для депутата главный показатель успеха — это когда комфортная среда становится утилитарно полезной. Когда жители могут просто выйти вечером на улицу, чтобы погулять, заняться спортом или провести время с пользой. И мы будем продолжать эту работу, потому что достичь таких результатов можно только слушая и слыша людей».