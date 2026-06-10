Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Казань

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня прибыл в столицу Татарстана с двухдневным рабочим визитом. В аэропорту Казани высокого гостя встретили официальные лица республики, а также девушки в национальных татарских костюмах с традиционными хлебом-солью и чак-чаком.