Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Казань

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня прибыл в столицу Татарстана с двухдневным рабочим визитом. В аэропорту Казани высокого гостя встретили официальные лица республики, а также девушки в национальных татарских костюмах с традиционными хлебом-солью и чак-чаком.
11 июня глава внешнеполитического ведомства РФ примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в Казани.
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Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше