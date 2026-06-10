Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах увеличилось до 41

Как передает GMA News, на острове Минданао, вблизи которого находился эпицентр землетрясения, повреждены 1,9 тыс. зданий. Из них почти 1,5 тыс. разрушены до основания. В их числе жилые дома, школы и больницы. В крупнейшем на острове городе — Генерал-Сантос — введено чрезвычайное положение.