США планируют расширить обмен разведданными с Израилем

Администрация США планирует расширить обмен оборонными и разведывательными данными с Израилем в рамках проекта закона об ассигнованиях на разведку на 2027 финансовый год (FY2027 Intelligence Authorization Act). Об этом сообщает The Independent. Инициатива продвигается в Конгрессе при поддержке обеих партий.