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США планируют расширить обмен разведданными с Израилем

США планируют принять законопроект о расширении обмена разведданными с Израилем.

США планируют принять законопроект о расширении обмена разведданными с Израилем.

Администрация США планирует расширить обмен оборонными и разведывательными данными с Израилем в рамках проекта закона об ассигнованиях на разведку на 2027 финансовый год (FY2027 Intelligence Authorization Act). Об этом сообщает The Independent. Инициатива продвигается в Конгрессе при поддержке обеих партий.

Согласно документу, США фактически объединят свою систему разведки с израильской, отмечает издание. Предполагается, что новый закон обяжет Вашингтон делиться с Тель-Авивом секретными сведениями, касающимися кибербезопасности, терроризма, обхода санкций, ракетных и космических угроз, а также планов третьих государств.

Формат взаимодействия превзойдет по уровню доверия альянс «Пять глаз» (включающий США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию), чьи интересы теперь будут подчинены новым обязательствам перед Израилем.

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