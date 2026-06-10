«Нас не сломить»: как Крым отвечает на террористические удары ВСУ

В том, что дорожное покрытие моста будет в самое ближайшее время восстановлено, сомнений никаких нет. Однако на фоне данной ситуации вновь остро встаёт вопрос: а что мешает нашим военным нанести неприемлемый ущерб гораздо более уязвимым мостам через Днепр, через которые непрерывно идёт поток грузов для вражеской группировки на Левобережье? Хотя бы по тем, что расположены в контролируемой противником части Запорожской области! Впрочем, вопрос этот был озвучен уже много раз и до сих пор остаётся без вразумительного ответа…