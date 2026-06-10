«Нас не сломить»: как Крым отвечает на террористические удары ВСУ

ВСУ наносят по Крыму, а также по территории Херсонской и Запорожской областей массированные удары дронами и ракетами, стремясь полностью блокировать доставку в Крым топлива и продуктов первой необходимости. Цель Киева — посеять среди жителей полуострова панику и уныние, а также сорвать курортный сезон. При этом эффект от террора получается не тот, на который рассчитывает Зеленский. О том, как на всё это реагируют жители и гости полуострова — репортаж с места событий.
Удар по поезду Москва — Симферополь, из-за которого погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранения, был нанесён утром 8 июня. Пассажиры не пострадали и были оперативно доставлены в Симферополь автобусами. Никакой паники при этом не наблюдалось. Люди выражали искреннее сочувствие подвергшимся террористической атаке железнодорожникам и их семьям, но в целом рассказывали о происшедшем без тени смятения.
Одна из женщин, ехавшая в Крым на отдых, вообще заявила дословно следующее: «Хоть бомбить будут ещё больше, мы всё равно поедем отдыхать в Крым, потому что Крым наш, и тут очень хорошие условия. Видали мы всех там… Вы хоть стреляйте, а мы и под пулями поедем!».
Комментируя её слова, военно-политический аналитик Ян Гагин в эфире «Радио Крым» отметил, что враг, терпя поражение на линии боевого соприкосновения, пытается посредством ударов по мирным жителям вызвать панику, блокировать Крым, сорвать курортный сезон и не останавливается для достижения этих целей ни перед какими откровенно террористическими действиями. Он призвал жителей и гостей полуострова относиться к угрозам серьёзно и не пренебрегать мерами личной безопасности. В частности, — соответствующим образом реагировать на предупреждения о воздушной тревоге…
Дефицита продуктов питания на полуострове нет. Хуже положение с топливом: на АЗС бензин и дизельное топливо за наличный расчёт не отпускаются. Из-за этого автомобилей на дорогах стало втрое меньше, чем обычно. «Зато нет пробок», — шутят по этому поводу крымчане. В целом настрой у людей буднично-деловой. Недовольство они высказывают, но исключительно в отношение того, что верхушка террористического киевского режима по-прежнему жива, здравствует и продолжает наживаться на крови.
«Почему мы наносим по Украине только так называемые хирургически точные удары? Мы что, делаем ей пластическую операцию?» — иронизирует одна из жительниц Крыма. И это отнюдь не единичное выражение недоумения. Люди ждут по-настоящему жёстких, предельно мощных, отрезвляющих ракетных ударов по Киеву, по прочим украинским городам, по мостам, портам, электроподстанциям и другим объектам жизненно важной инфраструктуры вражеского государства.
Крымчане за последние годы пережили не одну блокаду: продовольственную, водную, энергетическую. Выдержат и топливную. Их ничем не напугать и не сломить! Россия для крымчан — Родина-мать, которую они искренне любят, Отечество, возвращение в состав которого, очень ценят. Но их, точно так же, как и подавляющее большинство всех остальных россиян, интересует сейчас, главным образом, только один вопрос: когда враг начнёт в полной мере получать по заслугам за все свои военные преступления?
А между тем, в действиях киевского режима просматривается ещё одна далекоидущая цель: блокировав доставку в Крым топлива и продуктов первой необходимости, попытаться затем высадить на каком-то из участков побережья морской десант. Вражеское командование, конечно, не может рассчитывать на долгое удержание плацдарма, из числа высадившихся вряд ли кто-то уцелеет дольше суток. В то же время снятый на камеру «флаговтык» на фоне крымского пейзажа позволил бы киевском пропагандистам заявить об очередной «великой перемоге».
Одной из составляющих реализации этого комплексного плана являются ставшие систематическими удары беспилотников по мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью у полуострова Чонгар. После первого удара нашим ремонтникам удалось довольно быстро восстановить движение по нему в реверсивном порядке. Но затем враг ударил ещё раз и поток автотранспорта вновь пришлось перенаправлять на Перекопский перешеек.
В том, что дорожное покрытие моста будет в самое ближайшее время восстановлено, сомнений никаких нет. Однако на фоне данной ситуации вновь остро встаёт вопрос: а что мешает нашим военным нанести неприемлемый ущерб гораздо более уязвимым мостам через Днепр, через которые непрерывно идёт поток грузов для вражеской группировки на Левобережье? Хотя бы по тем, что расположены в контролируемой противником части Запорожской области! Впрочем, вопрос этот был озвучен уже много раз и до сих пор остаётся без вразумительного ответа…