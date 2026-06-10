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В США удивились решению Трампа по Ирану

В США удивлены отказом президента США Дональда Трампа от новой полномасштабной атаки на Иран после крушения американского вертолета. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

Источник: AP 2024

«Честно говоря, я был удивлен этим. Я имею в виду, [он мог бы] не бомбить Иран до забвения, а хотя бы снова поставить на колени. Я не совсем уверен, в чем заключается стратегия [Трампа]», — подчеркнул чиновник, близкий к Белому дому.

По его словам, этот шаг может быть связан с тем, что США потеряли рад военных возможностей и столкнулись с нехваткой боеприпасов. Он также допустил, что американский лидер не хочет сделать ситуацию еще более напряженной.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении нанесения ударов по Ирану. Они были нанесены вслед за атакой на вертолет Apache.

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