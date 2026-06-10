В США удивились решению Трампа по Ирану

«Честно говоря, я был удивлен этим. Я имею в виду, [он мог бы] не бомбить Иран до забвения, а хотя бы снова поставить на колени. Я не совсем уверен, в чем заключается стратегия [Трампа]», — подчеркнул чиновник, близкий к Белому дому.