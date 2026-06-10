Трамп отомстил ударами по Ирану за сбитый американский вертолет

Дональд Трамп вновь наносит удары по Ирану после того, как был сбит вертолет армии США. Президент США обвинил Тегеран в потере боевого вертолета Apache, экипаж которого был спасен катером-беспилотником вблизи Ормузского пролива.
США нанесли удары по Ирану после того, как Дональд Трамп обвинил Тегеран в том, что иранцы сбили вертолет армии США вблизи Ормузского пролива, что поставило под угрозу шаткое перемирие, объявленное двумя странами в апреле, пишет The Guardian.
Эти нападения вызвали волну ответных ударов со стороны Ирана в среду утром, причем Тегеран заявил, что они были направлены в сторону Кувейта, Бахрейна и Иордании.
Иранские СМИ сообщили, что Корпус стражей Исламской революции заявило нанесении ударов по американской базе Аль-Азрак в Иордании с использованием ракет дальнего радиуса действия, в то время как Кувейт сообщил, что его средства ПВО открыли огонь после того, как Тегеран заявил, что беспилотники были запущены по базе Али Аль-Салем, расположенной недалеко от границы с Ираком.
Иран заявил, что целями были ангары для реактивных истребителей F-35 и командно-диспетчерский центр. Официальные лица США сообщили агентству Рейтер, что почти все ракеты и беспилотники, запущенные Ираном, были перехвачены. Вооруженные силы Иордании заявили, что они перехватили и сбили пять ракет, прежде чем те достигли своей цели.
Центральное командование США заявило, что Трамп отдал приказ военным нанести удары в ответ на сбитый ранее боевой вертолет Apache у берегов Омана. Американские СМИ со ссылкой на представителей Белого дома сообщили, что Centcom нацелился на радары и объекты противовоздушной обороны вдоль Ормузского пролива.
В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что ответственность за катастрофу несет Иран, и что Вашингтон не может допустить, чтобы такое событие осталось без ответа.
Американский чиновник, который говорил с Associated Press на условиях анонимности, сказал, что вертолет упал после столкновения с иранским беспилотником, но неясно, было ли столкновение преднамеренным. В официальных заявлениях говорится только, что инцидент расследуется. Ранее Трамп заявил в социальных сетях, что вертолет был «сбит».
В то же время официальные лица США также дали понять, что не стремятся к возобновлению полномасштабной войны с Ираном. «Миссия является пропорциональным ответом на неоправданную иранскую агрессию», — заявили в Centcom.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отреагировал в социальных сетях, заявив, что Иран «не оставит без ответа ни одно нападение или угрозу. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности».
По словам американских военных, два члена экипажа вертолета были позже спасены в ходе беспрецедентной операции с использованием беспилотного летательного аппарата, пишет The Guardian. Трамп преуменьшил значение инцидента в интервью The Wall Street Journal, заявив, что крушение вертолета «не имело большого значения» и что «с пилотом все в порядке».
Вертолет упал, когда Ближний Восток еще не оправился от последствий обмена ударами, произошедшим в понедельник между Ираном и Израилем, что стало самым серьезным испытанием для режима прекращения огня. Государственное телевидение Ирана сообщило во вторник, что в результате израильских атак погибли по меньшей мере два сотрудника подразделений противовоздушной обороны страны.
С тех пор как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану, война потрясла мировую экономику, привела к росту цен на энергоносители по всему миру и сделала более дорогими многие предметы первой необходимости, включая продовольствие, напоминает The Guardian.
Официальным лицам не удалось превратить апрельское соглашение о прекращении огня в сделку, направленную на окончательное прекращение конфликта, особенно в связи с тем, что Израиль активизирует и расширяет свою военную кампанию в Ливане против поддерживаемого Ираном шиитского ополчения «Хезболла».
По данным Центрального командования США, крушение произошло около 3:30 утра по местному времени во вторник у побережья Омана, когда вертолет выполнял патрулирование. Беспилотный катер обнаружил двух пилотов после того, как они провели в воде около двух часов, сообщил представитель Centcom капитан Тим Хокинс. Он сказал, что это была первая известная операция американских военных по спасению людей на море с помощью беспилотника.
Вертолеты AH-64 Apache издание The Guardian называет ключевым активом американских военных, поскольку они обеспечивают блокаду поставок иранской сырой нефти и танкеров, стремясь оказать давление на Тегеран с целью заключения сделки. Эти вертолеты также использовались Объединенными Арабскими Эмиратами для отражения иранских беспилотников.
По словам Хокинса, беспилотник, использовавшийся для проведения спасательных работ, представлял собой 7,3-метровое судно под названием «Корсар».
До того, как Трамп обвинил Иран в уничтожении американского вертолета, он выразил новый оптимизм по поводу переговоров с Ираном, заявив, что есть «хорошие шансы» на подписание сделки через «два или три дня». Он не сообщил никаких подробностей о том, почему появились основания для нового оптимизма. В течение двух месяцев, прошедших с тех пор, как США и Иран договорились о первоначальном прекращении огня, Трамп неоднократно предсказывал, что сделка будет близка.
«Мы очень близки к заключению очень, очень хорошей, прочной, действенной сделки», — сказал президент США. «Если мы начнем бомбить — что мы могли бы сделать очень легко, если захотим, — и потратим на бомбардировки еще две или три недели, у них вообще ничего не останется. Но вы не сможете открыть пролив в течение нескольких месяцев».
Он добавил: «Если мы начнем бомбардировку, вы знаете, что погибнет много людей. Кто хочет этого? Я не хочу».
Американо-израильская война с Ираном может завершиться через неделю или несколько месяцев, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью за несколько часов до того, как американские войска нанесли новые удары по Ирану.
Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф сказал: «Мы предпочитаем язык дипломатии, но гораздо свободнее говорим на других языках. Нарушайте свои обязательства, и мы перейдем на тот, на котором говорим лучше всего».