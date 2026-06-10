Трамп отомстил ударами по Ирану за сбитый американский вертолет

До того, как Трамп обвинил Иран в уничтожении американского вертолета, он выразил новый оптимизм по поводу переговоров с Ираном, заявив, что есть «хорошие шансы» на подписание сделки через «два или три дня». Он не сообщил никаких подробностей о том, почему появились основания для нового оптимизма. В течение двух месяцев, прошедших с тех пор, как США и Иран договорились о первоначальном прекращении огня, Трамп неоднократно предсказывал, что сделка будет близка.