Иранская ответка: по американским базам в арабских монархиях нанесен удар

Корпус стражей Исламской революции заявил, что ракеты дальнего радиуса действия были выпущены по авиабазе Муваффак Салти, при этом целями были ангары для реактивных истребителей F-35 и командно-диспетчерский центр, и предупредил, что готов дать «сокрушительный и решительный» ответ на любую будущую атаку. Ни Иордания, ни США не подтвердили факт этого нападения, но если оно подтвердится, это, вероятно, будет первым случаем удара Ирана по территории Иордании с начала апрельского перемирия, указывает The Guardian.