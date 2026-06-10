Иранская ответка: по американским базам в арабских монархиях нанесен удар

Война на Ближнем Востоке полыхнула очередным всплеском взаимных ударов ракетами и беспилотниками. Иран предпринял ответные атаки против США, согласно сообщениям государственных СМИ стран, которые заявили, что американские базы в регионе и Пятый флот США в Бахрейне были атакованы беспилотниками. Кувейт и Бахрейн объявили воздушную тревогу и сообщили, что средства противовоздушной обороны активно участвуют в отражении атак. Иран также заявил, что нанес удар ракетами большой дальности по американской базе в Иордании.
Ракетная дуэль состоялась в связи с тем, что США нанесли несколько ударов по Ирану в ответ на крушение военного вертолета над Ормузским проливом, который, по словам Дональда Трампа, был сбит иранцами. Агентство Associated Press сообщило, что потерпевший крушение вертолет Apache упал после столкновения с иранским беспилотником, но неясно, было ли столкновение преднамеренным.
Сообщалось об ударах США по южному побережью Ирана в Ормузском проливе, пишет The Guardian. После более чем трехчасовых военных действий Центральное командование США (Centcom) заявило, что удары завершены: «Силы Центрального командования нанесли удары по иранским средствам ПВО, наземным станциям управления и радарам наблюдения вблизи Ормузского пролива высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США. Операция стала адекватным ответом на недавние нападения на вооруженные силы США и международные коммерческие суда, проходящие транзитом через региональные воды». В своем заявлении Centcom также заявляет, что сохраняет «бдительность» и готов защищаться от «неоправданной иранской агрессии».
Но на действия американских агрессоров последовала иранская демонстрация силы. Государственные СМИ сообщают, что Иран нанес ответный удар, заявив, что американские базы в регионе и Пятый флот США в Бахрейне были атакованы беспилотниками. Было также заявлено о нанесении ракетного удара по авиабазе в Иордании, на которой находятся американские военные, после того как были произведены удары по Кувейту и Бахрейну.
Корпус стражей Исламской революции заявил, что ракеты дальнего радиуса действия были выпущены по авиабазе Муваффак Салти, при этом целями были ангары для реактивных истребителей F-35 и командно-диспетчерский центр, и предупредил, что готов дать «сокрушительный и решительный» ответ на любую будущую атаку. Ни Иордания, ни США не подтвердили факт этого нападения, но если оно подтвердится, это, вероятно, будет первым случаем удара Ирана по территории Иордании с начала апрельского перемирия, указывает The Guardian.
Со своей стороны, армия Кувейта заявила, что работает над перехватом «вражеских воздушных целей… Главное командование кувейтской армии объявляет, что системы противовоздушной обороны Кувейта в настоящее время перехватывают вражеские воздушные цели в соответствии с утвержденными оперативными процедурами». В своем заявлении кувейтская армия подчеркивает, что «настоятельно призывает всех соблюдать инструкции и руководящие указания по безопасности, изданные компетентными органами».
Иранский КСИР заявил, что также был нанесен удар по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, на которой, как известно, размещены американские войска. А министерство внутренних дел Бахрейна объявило воздушную тревогу, призвав граждан укрыться: «Сработала тревожная сирена. Мы призываем граждан сохранять спокойствие, направляться в ближайшее безопасное место и следить за новостями по официальным каналам».
Вполне возможно, что после взаимных ударов США и Иран подуспокоятся и вернутся к продолжению режима прекращения огня. Хотя не исключена и новая эскалация — причем в любой момент.