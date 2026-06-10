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Международный антифашистский конгресс пройдет в Минске 25−27 июня

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Четвертый Международный антифашистский конгресс пройдет в Минске с 25 по 27 июня, сообщили в Министерстве обороны Беларуси, которое выступает организатором мероприятия.

Источник: Sputnik.by

Как отметили в оборонном ведомстве, главной темой конгресса является борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, а также укрепление международной безопасности и защита исторической правды.

«Приглашения на международный форум направлены в адрес военных ведомств государств — участников СНГ, представителям зарубежной общественности, разделяющим идеи антифашизма», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что согласно расписанию, 26 июня пройдет пленарное заседание конгресса. В роли спикеров в очном формате и в режиме видеоконференцсвязи выступят представители нескольких десятков стран. Также среди приглашенных гостей — ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

В этот же день здесь пройдут тематические выставки. Свои экспозиции представят Национальная академия наук, Национальная библиотека Беларуси, Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов, Министерство обороны Беларуси.

Также запланирована выставочная экспозиция от военного ведомства России.

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