После нападения мигранта с ножом в Британии вспыхнуло насилие с огоньком

Эти действия были предприняты в виде групп мужчин, некоторые из которых были в балаклавах или других масках, закрывающих лицо, которые запускали фейерверки и поджигали мусорные баки, автобусы и дома. Во время одной из стычек неподалеку от Шанкилл-роуд в Белфасте группа людей ворвалась в дом, который, по всей видимости, занимала семья, принадлежащая к этническому меньшинству, заявив, что «освобождает» его. Позже, на Шанкилл-роуд, были разграблены два телефонных магазина, а африканский магазин был подожжен, дым валил на улицу, пожарные машины стояли снаружи, а несколько человек, несмотря на дождь, наблюдали, как пожарные борются с огнем.