После нападения мигранта с ножом в Британии вспыхнуло насилие с огоньком

В Белфасте в оккупированной британцами Северной Ирландии вспыхнуло насилие после протестов против нападения мигранта с ножом. Толпы людей, включая людей в масках и капюшонах, сжигают автомобили и имущество после призывов ультраправых деятелей к демонстрациям.
Протесты против иммиграции переросли в насилие в Северной Ирландии после того, как ультраправые активисты призвали к демонстрациям в ответ на нападение с ножевым ранением, которое было заснято на видео, пишет The Guardian.
Толпы людей, в том числе люди в масках, жгли автомобили и дома и перекрывали дороги в Белфасте и его окрестностях во вторник вечером, спустя несколько часов после того, как Илон Маск, Томми Робинсон и другие агитаторы призвали людей выйти на улицы.
Протестующие угнали и подожгли автобус на Ньютаунардс-роуд в восточном Белфасте и подожгли автомобили возле Шанкилл-роуд и в Ньютауннабби, из которых валил дым, звучали сирены, а над ними парил полицейский вертолет.
Беспорядки вспыхнули через несколько часов после того, как полиция предъявила 30-летнему беженцу из Судана обвинение в покушении на убийство в связи с нападением на севере Белфаста в понедельник вечером, в результате которого мужчина был тяжело ранен и вызвал всеобщее возмущение и осуждение. Подозреваемый должен предстать перед магистратским судом Белфаста в среду.
Райан Хендерсон, помощник главного констебля, призвал к спокойствию: «Этим вечером в ряде мест по всей Северной Ирландии вспыхнули отдельные очаги беспорядков, включая инциденты, в ходе которых было подожжено несколько транспортных средств. Мы призываем всех сохранять спокойствие, действовать ответственно и избегать любых действий, которые могут подвергнуть риску вас самих или других людей».
Хендерсон обратился ко всем влиятельным лицам в местных сообществах с просьбой поддержать мирный протест и не допустить насилия или беспорядков.
Политики в Северной Ирландии и по всей Великобритании также призвали к спокойствию.
Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил осудила насилие и предупредила об «опасных попытках использовать» нападение в своих целях, опубликовав сообщение в социальных сетях: «Группы людей в масках, которые сжигают дома семей, — это не что иное, как отвратительная трусость. Это не имеет ничего общего с общественностью. Это откровенное хулиганство».
Ранее О’Нил призвала общественность не поддаваться на уговоры аккаунтов в социальных сетях и не провоцировать беспорядки. «Что касается всех тех людей, которые разжигают напряженность в социальных сетях, которые рады нагнетать напряженность, они не представляют нас. Мы хорошие люди, и я не хочу, чтобы кто-то жил в страхе».
Джон Финукейн, член парламента от Шинн Фейн от Северного Белфаста, назвал разворачивающиеся сцены «постыдными», добавив: «Этому нет места на наших улицах. Дома наших семей и предприятия подверглись нападениям, автомобили и автобусы сгорели дотла, а часть нашего района была объята пламенем. Никто не имеет права сеять страх, терроризировать невинные семьи или вносить беззаконие на наши улицы».
Министр юстиции Альянса Северной Ирландии Наоми Лонг заявила, что демонстранты «намеревались посеять разрушение в тех самых сообществах, которые, по их утверждению, они пытаются защитить».
Эти действия были предприняты в виде групп мужчин, некоторые из которых были в балаклавах или других масках, закрывающих лицо, которые запускали фейерверки и поджигали мусорные баки, автобусы и дома. Во время одной из стычек неподалеку от Шанкилл-роуд в Белфасте группа людей ворвалась в дом, который, по всей видимости, занимала семья, принадлежащая к этническому меньшинству, заявив, что «освобождает» его. Позже, на Шанкилл-роуд, были разграблены два телефонных магазина, а африканский магазин был подожжен, дым валил на улицу, пожарные машины стояли снаружи, а несколько человек, несмотря на дождь, наблюдали, как пожарные борются с огнем.
В Лондоне группа из примерно 60 протестующих собралась на Парламентской площади, называя полицейских «предателями» и пытаясь подстрекать отдельных сотрудников полиции. Некоторые выкрикивали антииммигрантские лозунги и скандировали об убийстве Генри Новака, а также о нападении с ножом в Белфасте. Большая часть собравшихся протестовала мирно.
Политики и общественные лидеры обвинили ультраправых в стремлении спровоцировать беспорядки в Северной Ирландии и по всей Великобритании, отмечает The Guardian.
Стивен Яксли-Леннон, ультраправый агитатор, называющий себя Томми Робинсоном, поделился видеозаписью теракта в Белфасте и опубликовал призыв к протестам в центре Лондона и других частях Великобритании.
Поножовщина произошла около 10:30 вечера в понедельник возле жилого дома на севере Белфаста. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина валит другого мужчину на землю и наносит удары по голове и шее. На месте происшествия был обнаружен кухонный нож. Полиция сообщила, что у пострадавшего, которому было за 40, были серьезные травмы глаз, лица и спины.
В ролике было видно, как люди вмешиваются, чтобы остановить нападение, а один мужчина, которого позже назвали Майтиу Маг Тигернан, несколько раз ударил нападавшего палкой.
Помимо покушения на убийство, подозреваемому было предъявлено обвинение в хранении предмета с лезвием или заостренным концом в общественном месте и угрозах убийством.
Джон Бутчер, главный констебль полицейской службы Северной Ирландии, заявил на пресс-конференции, что, по его мнению, подозреваемому было предоставлено разрешение на пребывание в Великобритании 28 сентября 2023 года. «Мне сообщили, что он прибыл из Судана в Париж в неизвестные сроки, а из Парижа вылетел в Дублин в день, который еще предстоит определить».
Подозреваемый прибыл из Дублина в Белфаст на автобусе 10 февраля 2023 года и попросил убежища, сказал Бутчер. «Ни в одной из наших баз данных национальной безопасности нет никаких следов этого подозреваемого, и он не был известен полицейской службе Северной Ирландии. Я поддерживал прямой контакт с главой полиции по борьбе с терроризмом в Великобритании. На данном этапе у нас нет информации, позволяющей предположить, что это было связано с терроризмом.».
Главный констебль попросил протестующих не поддаваться на провокации: «Люди подстрекаются к беспорядкам безликими людьми, которые ничего не знают об этом замечательном, оживленном месте. Не позволяйте людям обманывать себя в Интернете».
Сообщества иммигрантов выразили опасения, что они станут мишенью. Суданские владельцы бизнеса на Сэнди-Роу, лоялистском районе в центре Белфаста, закрыли свои магазины стальными ставнями к 4 часам дня и заявили, что планируют остаться дома на ночь.
Исламский центр Белфаста отменил вечерние молитвы. «Мы призываем нашу паству разойтись по домам, не выходить на улицу, присматривать за своими детьми, не распространять слухи и прислушиваться к властям», — сказал Амир Ибрагим, руководитель проекта, выступивший в личном качестве.
Премьер Кир Стармер назвал нападение, произошедшее в понедельник вечером, отвратительным. «Я абсолютно нетерпим к таким отвратительным сценам насилия, как эта, на наших улицах. В первую очередь я думаю о жертве, и я благодарю тех, кто первым отреагировал, включая представителей общественности, которые вмешались».
Правые комментаторы из Англии и США, в том числе член парламента Руперт Лоу и миллиардер, владелец компании X Илон Маск, опубликовали сообщение о нападении. Маск поделился списком потенциальных мест проведения акций протеста в Великобритании и написал: «Только благодаря постоянным и ГРОМКИМ протестам можно добиться каких-либо изменений!».