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Казахстан готов увеличить транспортировку российского газа в Узбекистан

Казахстан готов увеличить транспортировку российского газа в Узбекистан. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

Казахстан готов увеличить транспортировку российского газа в Узбекистан. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

«У нас такая возможность есть, все зависит от транспортной инфраструктуры. На казахстанской стороне все для этого готово. Теперь, насколько я знаю, российская сторона ведет самостоятельные переговоры с Узбекистаном», — сказал господин Аккенженов (цитата по ТАСС). По его словам, речь идет об увеличении поставок до 11 млрд куб. м.

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его коллега из Узбекистана Абдулла Арипов в апреле провели совместное заседание. На нем стороны договорились развивать сотрудничество в топливном секторе и увеличить поставки российских нефти и газа в республику.

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