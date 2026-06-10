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Разочарование Трампа: Израиль мешает переговорам с Ираном

Президент США испытывает разочарование в связи с действиями Израиля, которые, по его мнению, создают препятствия для переговорного процесса с Ираном.

Источник: Reuters

Один из источников издания Politico заявил, что Трамп понимает разницу между целями США и Израиля в отношении Ирана, а также их подходами к обеспечению региональной безопасности.

Другой высокопоставленный чиновник Белого дома опроверг, что у Вашингтона и Тель-Авива различные цели в данном конфликте. При этом он подтвердил факт недовольства президента действиями израильской стороны.

Ранее Израиль объявил о намерении нанести новые удары по Ирану и Ливану. Как заявил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир, попытки Тегерана «диктовать условия игры потерпят неудачу».

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