Военнослужащий из Хабаровского края спас сослуживцев от интенсивного артиллерийского удара

Под непосредственным контролем и руководством Максима Наумова в кратчайшие сроки была проведена организованная перегруппировка личного состава и техники на запасную позицию с полным сохранением боеготовности и мер маскировки. Спустя несколько минут после завершения манёвра прежняя позиция подверглась интенсивному артиллерийскому обстрелу противника.