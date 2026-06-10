Военнослужащий из Хабаровского края спас сослуживцев от интенсивного артиллерийского удара

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, младший сержант Максим Наумов проявил высокую бдительность, профессионализм при обнаружении воздушной угрозы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Военнослужащий ВВО из Хабаровского края младший сержант Максим Наумов награждён медалью Жукова», — говорится в сообщении.
Прибыв на назначенную позицию в условиях ограниченной видимости и сложной тактической обстановки, младший сержант Наумов немедленно принял меры по организации обустройства огневой позиции. Он лично проверил прицельное оборудование, произвёл настройки оптических и электронных средств наблюдения, обеспечив полную готовность расчёта к ведению круглосуточного наблюдения.
Во время несения дежурства младший сержант Наумов своевременно зафиксировал резкое повышение воздушной активности противника и, проанализировав характер движения, отметил подозрительное поведение беспилотного летательного аппарата, который вёл разведку позиций подразделения. Действуя решительно и грамотно, он оперативно доложил командиру экипажа о выявленной угрозе. Благодаря его своевременному докладу экипаж принял решение о смене укрытия.
Под непосредственным контролем и руководством Максима Наумова в кратчайшие сроки была проведена организованная перегруппировка личного состава и техники на запасную позицию с полным сохранением боеготовности и мер маскировки. Спустя несколько минут после завершения манёвра прежняя позиция подверглась интенсивному артиллерийскому обстрелу противника.
Благодаря высокой личной собранности, хладнокровию и профессиональным действиям младшего сержанта Наумова, а также слаженной работе всего экипажа под его руководством удалось избежать потерь среди личного состава, сохранить вверенную технику.