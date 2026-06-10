Ульянов предупредил ЕС о росте цен в случае санкций против рыбы из России

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС необходимо включить ограничения импорта отдельных видов рыбной продукции, а также запрет на некоторые другие рыбные продукты, например на треску.
«Неужели она действительно считает, что такие меры могут быть эффективными? Скорее всего, они лишь приведут к росту цен на рыбу в странах ЕС», — написал в ответ Ульянов.
Россия — один из крупнейших в мире добытчиков и главных поставщиков трески в ЕС. Эта рыба обитает в основном в северных морях, а добывают два ее вида — атлантическую и тихоокеанскую.
О том, что Евросоюз в рамках санкций против России обсуждает ограничения на ввоз российской рыбы, впервые сообщалось еще в августе 2024 года. На таком запрете настаивали страны Балтии, в частности Литва. Тогда же Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщила о нехватке в Евросоюзе атлантической трески на фоне сокращения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в марте 2025-го предупреждала, что введение полного запрета на импорт рыбы из России грозит ЕС дефицитом рыбопродуктов. Особенно может пострадать Германия с ее заводами полуфабрикатов — рыбных палочек и филе.
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