Ульянов предупредил ЕС о росте цен в случае санкций против рыбы из России

О том, что Евросоюз в рамках санкций против России обсуждает ограничения на ввоз российской рыбы, впервые сообщалось еще в августе 2024 года. На таком запрете настаивали страны Балтии, в частности Литва. Тогда же Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщила о нехватке в Евросоюзе атлантической трески на фоне сокращения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией.